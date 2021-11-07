Трэвису Скотту припомнили случаи подстрекательств фанатов на концертах

Американского рэпера Трэвиса Скотта призвали «отменить» после смертельной давки на фестивале Astroworld. А под видео в TikTok, где он продолжает выступать, пока врачи спасают 10-летнего ребенка, набрались десятки тысяч гневных комментариев, написала «Газета.ru».

Концерты Трэвиса Скотта уже не раз плачевно заканчивались для его поклонников. Еще в 2015 году рэпера арестовали после того, как на фестивале Lollapalooza в Чикаго он провоцировал толпу, чтобы она перепрыгивала через ограждения, наплевав на правила безопасности и минуя охрану. Тогда выступление сразу прервали, обошлось без пострадавших.

Но в 2017 году история повторилась на концерте в Нью-Йорке, где Трэвис Скотт призывал фанатов не бояться и прыгать с балконов в партер. Одного из поклонников, который повис на перилах, столкнули вниз. Он получил травму и частично парализован. Рэпер тогда остановил концерт. А фанат подал на кумира в суд.

На фестивале Astroworld 5 ноября в давке погибли восемь человек, более 300 пострадали. Трэвис Скотт заявил, что переживает из-за произошедшего и готов сотрудничать с полицией. Многих возмутило то, что рэпер не прервал свое выступление, когда погибали люди.