Третий ребенок родился у Валерии Гай Германики

Радостную новость о новорожденной Германика рассказала в социальных сетях. Она опубликовала домашние фотографии. На них видны воздушные шарики и поздравительная открытка.

По информации издания «Московский комсомолец», отцом ребенка является российский предприниматель Денис Молчанов.

Режиссер «Все умрут, а я останусь» Гай Германика запустила медиапроект о вере Подробнее

Ранее в 2008 году Валерия Гай Германика родила дочь Октавию и почти сразу после родов рассталась с ее отцом. В 2015 году кинорежиссер сыграла свадьбу с танцором Вадимом Любушкиным. Этот брак длился лишь четыре месяца. В 2016 году появилась вторя дочь Германики. Ее назвали Северина. Недавно Валерия вышла замуж за бизнесмена Дениса Молчанова.

Ранее Валерия Гай Германика, автор фильма «Все умрут, а я останусь» и нашумевшего в свое время сериала «Школа», запускает авторский медиапроект. В нем она покажет, как совместить современную жизнь и христианство.