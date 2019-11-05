Третий ребенок появится у Ричарда Гира

Девять месяцев назад у 70-летнего актера Ричарда Гира родился мальчик Александр. Однако семья снова ждет малыша. По информации издания, 36-летняя Алехандра Сильва в настоящее время беременна. Младенец появится весной 2020 года и станет третьим ребенком Ричарда Гира.

Супруги пока не прокомментировали новость.

У актера уже есть 19-летний сын Гомер от актрисы Кэри Лоуэлл. На ней Ричард Гир был женат с 2002 по 2016 год.