«Третий лишний» получит многосерийный приквел

Создатели комедийной франшизы «Третий лишний» решились на многосерийный приквел. Потоковый сервис Peacock уже сделал заказ, сообщил The Hollywood Reporter.

Похождения плюшевого медведя Теда из кинокартин «Третий лишний» и «Третий лишний 2» получат историю в виде 10 серий.

Сценаристом и режиссером был Сет МакФарлейн, он же озвучил игрушечного хищника. Теперь американец выпустит приквел обеих картин. Он напишет сценарий для сериала и будет исполнительным продюсером.

«Сет обладает талантом создавать фэндомы, и „Третий лишний“ — яркий пример его способности создавать любимых персонажей, которыми мы не можем насытиться. <…> Мы очень рады представить этот проект зрителям канала Peacock, у которых будет возможность еще раз увидеть своего любимого скабрезничающего плюшевого мишку», — заявила председатель совета директоров NBCUniversal Entertainment Content Сьюзан Ровнер.

Формат приквела пока не известен. Предварительно, Ровнер и МакФарлейн размышляли над многокамерной комедией, но эта идея еще не утверждена. Сейчас МакФарлейн работает над третьим сезоном «Орвилла».

Первая часть «Третьего лишнего» вышла в 2012 году, напомнил News.ru. Главные роли исполнили Марк Уолберг и Мила Кунис. При бюджете в 50 миллионов долларов комедия заработала в прокате 549 миллионов долларов. Премьера сиквела прошла 25 июня 2015 года.