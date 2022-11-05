Тренер Тарасова опровергла слухи о госпитализации | 360°

Знаменитости 05 ноября 2022, 19:37 Тренер Тарасова опровергла слухи о госпитализации РИА "Новости"

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не находится в больнице. Об этом она сообщила в беседе с журналистами ТАСС.

Ранее ряд спортивных СМИ сообщил, что именитого тренера якобы госпитализировали.

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«Я не в больнице», — прокомментировала Тарасова.

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Ранее она попадала в больницу в начале прошлого месяца. Из-за этой госпитализации ей даже пришлось пропустить съемки шоу «Ледниковый период». Там она участвует в качестве экспертного судьи. Причины октябрьской госпитализации не уточняются.

Тарасову и в современной России знают как достойного тренера по фигурному катанию. В 2008 году ее ввели в Зал славы мирового уровня этого вида спорта. В России тренер взрастила многих чемпионов мира и Европы, а также победителей Олимпийских игр. Ее воспитанниками были прославленные спортсмены Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и многие другие.