Эксклюзив 11 января 2023, 17:58 Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин подтвердил сообщения о болезни. Жена поделилась подробностями Тренер по фигурному катанию Мишин подтвердил, что заболел РИА «Новости»

Читать 360tv в

Советский и российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин подтвердил «360», что заболел. Он не стал раскрывать подробности заболевания.

«Ну, я заболел. Кто заболел, тот хорошо себя не чувствует, всегда чувствуют себя плохо. Состояние здоровья, симптомы и диагнозы составляют врачебную тайну. Давайте последуем примеру цивилизованного человечества и сохраним это в тайне», — отметил Мишин и поблагодарил за беспокойство о состоянии его здоровья.

Реклама

Супруга тренера Татьяна Мишина рассказала «360», что специалист идет на поправку. Госпитализация ему не требуется.

Реклама

«Подозрения на пневмонию нет, просто у него затянулась простуда еще после Красноярска, ничего такого серьезного нет. Он выздоравливает, у него и температуры не было такой. Это, скорее всего, просто бронхит», — отметила жена Алексея Мишина.

Тренер родился 8 марта 1941 года в Севастополе. Сейчас под руководством Мишина занимаются чемпионка мира 2015 года, фигуристка Елизавета Туктамышева, чемпион России Евгений Семененко и обладатель серебряной медали Олимпиады командном турнире Михаил Коляда.

Ранее с пневмонией в больницу попал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров. Его мать рассказала «360», что состояние спортсмена пока не меняется, его подключили к аппарату ИВЛ.