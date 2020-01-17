Тренер певицы Адель поделилась секретом похудения

В мире шоу-бизнеса Гудис считают волшебницей. Тренер заявила, что чудес не бывает, результат — это не «волшебная таблетка», а упорный труд. Она рассказала, что главное в похудении — строгий режим, которого необходимо придерживаться постоянно. Камила сообщила, что Адель следовала строгому распорядку. У нее было специальное расписание приемов пищи и она постоянно тренировалась. Порядку нужно было придерживаться всегда, отклонение недопустимо. Для начала нужно уменьшить количество потребляемых калорий.

Тренер сказала, что для большинства самое сложное — это первая неделя, когда у тебя постоянные тренировки и жесткие ограничения по питанию. Например, Адель пришлось уменьшить количество калорий до тысячи в день. Кроме того, британская певица сделала упор на зеленые соки из овощей и зелени.

Гудис считает, что сейчас артистка в прекрасной форме и не выглядит слишком худой.

«На первой тренировке я ее не узнала. Когда она уходила, то я подумала: „Эта девушка выглядит, как Адель“. Сейчас это, конечно, смешно вспоминать. Могу сказать, что она большая молодец. Она полностью изменила свой образ жизни и пищевые привычки», — дополнила тренер.

Адель и Гудис тренировались в приватной обстановке в спортивном зале лос-анджелесского дома семьи певца Робби Уильямса и его супруги Айды Филд, которая их и познакомила.