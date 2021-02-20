Тренер «Фиорентины» заявил, что оставит Кокорина на скамейке запасных

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Чазаре Пранделли заявил, что не выпустит Кокорина на поле в ближайшем матче. Пранделли не устраивает физическая подготовка российского футболиста, сообщила «Свободная Пресса».

В ближайшем матче итальянская «Фиорентина» сразится с клубом «Специя». Однако российский футболист Александр Кокорин вряд ли выйдет на поле. Пранделли заявил, что вернет спортсмена на скамейку запасных.

«Когда Кокорин присоединился к команде, мы начали конкретную подготовку. Я выпустил его на поле в матче с „Интером“, чтобы оценить его готовность. Я верну Кокорина на скамейку запасных, но не думаю, что смогу его выпустить. Мы работаем над тем, чтобы он набрал максимальную форму», — прокомментировал тренер.

Подготовка спортсмена займет около двух-трех недель. Для лучшего результата Кокорина даже посадили на специальную диету.