Знаменитости 14 января 2024, 02:07 Тренер Дани Милохина заявил о подготовке блогера к дебюту в боксе Тренер Милохина Степанян заявил о подготовке блогера к дебюту в боксе РИА «Новости»

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Тренер Зорик Степанян заявил о подготовке блогера Дани Милохина к началу боксерской карьеры. Его слова привело издание Sport24.

«У Милохина боевой настрой, парень в отличном самочувствии и настроении. Хорошо отдохнул и безумно соскучился по тренировкам. С Даней мы прошли макроцикл, он выполнил большой объем работы», — рассказал Степанян.

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По его словам, соперником интернет-знаменитости будет другой блогер — Аджмал Хан. Многие решили, что против Дани поставили слабого боксера, однако тренер опроверг это мнение. Он назвал Хана сильным бойцом.

«Мы не настраиваемся на легкий поединок. Когда-то Хан был мешком, но сейчас этот парень тоже, как и Даня, усердно тренируется и стал совершенно другим», — признался Степанян.

Ранее Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что уход Милохина с «Ледникового периода» вызвал слезы у фигуристки и серебряной призерки Олимпиады Евгении Медведевой. Она выразила уверенность, что спустя время эти чувства спортсменки сменились равнодушием.