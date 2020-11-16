Тренер бойца Мирзаева опроверг его конфликт с Яндиевым

Тренер спортсмена Расула Мирзаева Камил Гаджиев опроверг информацию о конфликтах между своим подопечным и Адамом Яндиевым. Последнего обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью бойца Сергею Харитонову.

Появились данные, что Яндиев рассказывает о драке с чемпионом Москвы по боевому самбо 2006 года Расулом Мирзаевым. Якобы Адам нокаутировал Расула.

«Никакого отношения к истине это не имеет. У меня с Адамом Яндиевым много лет общение. И за это время всякое бывало, но мы никогда границ не переходили. Не доходило дальше споров. Откуда Серега (Харитонов — прим. ред.) это взял — я не знаю. Якобы Яндиев это рассказывал, но с его же слов — он никогда такого не говорил. Мы с Яндиевым не друзья, чтобы я мог давать оценку его действиям. У меня с ним подобных случаев с материальными составляющими и другим не было», — поделился с «360» Камил Гаджиев.

На прошлой неделе в Лужниках подрались Сергей Харитонов и Адам Яндиев. Полиция установила, что второй использовал кастет. Харитонов получил серьезные травмы, ему сделают операцию на носу.