12 января 2023, 11:42
Тренер Алексей Мишин пошел на поправку
Тренер Алексей Мишин заявил об улучшении самочувствия после подозрения на пневмонию
Врачи заподозрили у заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина пневмонию. Он рассказал РИА «Новости», что уже пошел на поправку и собирается вернуться к работе в конце января.
«Чувствую себя лучше, спасибо. Поправляюсь», — сказал он.
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Алексей Мишин пожаловался на жар без высокой температуры и недомогание. Однако ему стало лучше. Тренер рассчитывает вернуться в строй к Кубку Первого канала, который пройдет 21 и 22 января на стадионе хоккейного клуба ЦСКА в Москве.
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Супруга тренера Татьяна Мишина рассказала «360», что госпитализация 81-летнему наставнику не потребовалась. Она опровергла версию о пневмонии и сказала, что у него затянулся бронхит после поездки в Красноярск. Тренер пошел на поправку и скоро вернется к работе — на Кубке Первого канала выступят его подопечные Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева. Кроме того, под руководством Алексея Мишина занимается Михаил Коляда.
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