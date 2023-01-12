Знаменитости 12 января 2023, 11:42 Тренер Алексей Мишин пошел на поправку Тренер Алексей Мишин заявил об улучшении самочувствия после подозрения на пневмонию РИА «Новости»

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Врачи заподозрили у заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина пневмонию. Он рассказал РИА «Новости», что уже пошел на поправку и собирается вернуться к работе в конце января.

«Чувствую себя лучше, спасибо. Поправляюсь», — сказал он.

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Алексей Мишин пожаловался на жар без высокой температуры и недомогание. Однако ему стало лучше. Тренер рассчитывает вернуться в строй к Кубку Первого канала, который пройдет 21 и 22 января на стадионе хоккейного клуба ЦСКА в Москве.

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Супруга тренера Татьяна Мишина рассказала «360», что госпитализация 81-летнему наставнику не потребовалась. Она опровергла версию о пневмонии и сказала, что у него затянулся бронхит после поездки в Красноярск. Тренер пошел на поправку и скоро вернется к работе — на Кубке Первого канала выступят его подопечные Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева. Кроме того, под руководством Алексея Мишина занимается Михаил Коляда.