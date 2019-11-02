Трек певицы Риты Дакоты за сутки стал самым продаваемым в iTunes
«И снова мы № 1 в iTunes. Ваша любовь — самое лучшее, что есть у меня в музыке. Я не знаю, чем я заслужила такую аудиторию, правда. Вы просто космические, я обязана вам всем! Посвящаю эту работу всем вам и тем, с кем в тандеме она была создана. Теперь дилемма: снимать ли клип», — написала певица в своем профиле в Insagram.
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Композиция, вышедшая 31 октября, опередила хит Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I, который теперь занимает второе место, и сингл Make It Right корейской группы BTS, который сейчас находится на пятой позиции.
Из русских исполнителей Рита Дакота опередила рэпера Jah Khalib с его треком «Джадуа» и певицу Zivert (Юлия Зиверт) с песней Credo, которые долго держались на первых строчках.