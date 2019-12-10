Трейлер сериала «Новый Папа» запустили в Сеть
Вышел трейлер продолжения сериала «Молодой Папа» с Джудом Лоу о полной интриг жизни высшего духовенства. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Один из самых ожидаемых сериалов 2020 года стал немного ближе.
В первом сезоне «Нового Папы» зрителям представится возможность узнать, увенчаются ли успехом притязания нового понтифика Иоанна Павла III в исполнении Джона Малковича. Кроме него главные роли исполнят Джуд Лоу, Хавьер Камара и Сесиль Де Франс. Издание Variety сообщало, что в съемках также приняли участие Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.
Мировая премьера сериала состоится 10 января 2020 года.
Отмечается, что ранее российская актриса Юлия Снигирь заявила о своем участии в съемках сериала. Однако позже выяснилось, что ей отвели роль второго плана.