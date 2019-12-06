Трейлер фильма Бондарчука «Вторжение» появился в Сети

Новая картина стала продолжением фильма «Притяжение». В центре сюжета оказывается главная героиня предыдущей части, Юлия. У девушки появляются сверхспособности, и теперь специалисты и военные изучают ее поведение.

В фильме снялись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

«Вторжение» выйдет на экранах российских кинотеатров 1 января 2020 года.