Трейлер фильма Бондарчука «Вторжение» появился в Сети
В Сети опубликовали трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение». В ролике раскрыли подробности сюжета фильма, сообщило ИА Nation News.
Новая картина стала продолжением фильма «Притяжение». В центре сюжета оказывается главная героиня предыдущей части, Юлия. У девушки появляются сверхспособности, и теперь специалисты и военные изучают ее поведение.
В фильме снялись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.
«Вторжение» выйдет на экранах российских кинотеатров 1 января 2020 года.