  • Трейлер фильма Бондарчука «Вторжение» появился в Сети

    06 декабря 2019, 17:56

    Ирина Нагайникова

    В Сети опубликовали трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение». В ролике раскрыли подробности сюжета фильма, сообщило ИА Nation News.

    Новая картина стала продолжением фильма «Притяжение». В центре сюжета оказывается главная героиня предыдущей части, Юлия. У девушки появляются сверхспособности, и теперь специалисты и военные изучают ее поведение.

    В фильме снялись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

    «Вторжение» выйдет на экранах российских кинотеатров 1 января 2020 года.