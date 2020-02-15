Трехлетний сын Собчак не узнал мать на фото топлес

«Тебе нравится?» — спросила сына Собчак, когда тот рассматривал фото, на что тот кивнул. «А кто на портрете изображен?» «Вита», — ответил Платон Виторган. «Посмотри внимательно. Ты уверен, что это три Виты?» — спросила светская львица. «Да», — кивнул мальчик.

Мнения подписчиков Собчак разделились. Кто-то написал, что фото красивое, а кто-то убежден, что светская львица совершенно не сексуальна.

Писатель Сергей Минаев пошутил в комментариях, что это «тизер выпуска „Голые и смешные“».

Не так давно светская львица начала вести ток-шоу на «Первом канале». Первый выпуск был посвящен делу сестер Хачатурян. Зрители не оценили выбор темы, поставив много дизлайков под видео на Youtube и большое количество отрицательных комментариев.