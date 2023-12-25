Эксклюзив 25 декабря 2023, 15:54 «Требуют грязи и жертв». Конфликт Киркорова с охранником не получил продолжения Адвокат Добровинский: Киркоров толкнул охранника в сентябре, дело давно забыто Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В СМИ распространилась информация о конфликте Филиппа Киркорова с охранником — сообщалось, что певец столкнул мужчину со сцены и тот получил травмы. Как рассказал «360» адвокат Киркорова Александр Добровинский, все произошло еще в сентябре, продолжения история не получила.

«Действительно, произошел инцидент: Филиппа не пускали в его собственную гримерку, он оттолкнул этого парня, тот упал. Пригласил следователя, написал заявление. Приходил следователь тогда же, 29-го, по-моему, или 30 сентября, и это дело забыто, нет его. <…> С тех пор никаких движений не было вообще», — пояснил правозащитник.

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По его словам, Филипп Киркоров «ходит без наручников», его не вызывали в суд, не посадили и не оштрафовали. А история зазвучала в СМИ на волне скандала с «голой» вечеринкой.

«Филипп не дает покоя»

«Читатели требуют грязи, требуют жертв, требуют известных распятых фигур. У нас происходит в стране неимоверное количество всякого, но интересен, конечно, только Филипп. Яркая фигура, высокий парень, хорошо поет, народный артист. Никаких других объяснений ажиотажа нет. На волне этой вечеринки это все поднялось. Не очень умная девочка Шукшина какие-то глупости говорит», — заметил Добровинский.

Личность Киркорова «не дает покоя никому», резюмировал он — и добавил, что для адвоката это как раз хорошо.

Вечеринку, о которой идет речь, провели в московском клубе «Мутабор» в закрытом формате с участием многих звезд российского шоу-бизнеса. Распространились кадры с мероприятия, последовала волна осуждения. Актриса и телеведущая Мария Шукшина предложила устроить бойкот участникам вечеринки. Позже Киркоров объяснил пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, что его не предупредили о концепции мероприятия, а увидев, что там происходит, он быстро ушел.