Стал известны подробности о травме сына Орбакайте

Средний сын Кристины Орбакайте, День Байсаров, рассказал фанатам о подробностях своей жизни. Оказалось, что молодой человек получил травму и вынужден передвигаться на костылях. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Instagram-аккаунт парня.

Сам молодой человек иронизирует над ситуацией. Он заявил, что у него появились новые друзья, после чего продемонстрировал костыли.

«После прошлого мероприятия я себе повредил коленку», — отметил он.

Несмотря на полученную травму, Дени продолжает работать. Он продемонстрировал фанатам локацию для будущей выставки, посвященной арт-терапии и искусству. Многие фанаты начали переживать за здоровья парня. Однако Дени успокоил их, заявив, что поводов для волнения нет.

Он рассказал также, что повредил ногу во время работы над предыдущим мероприятием.

«Лежать и ничего не делать не могу. Поэтому гоняю на костылях», — заявил парень.