facebook_pixel
    30 ноября 2021, 22:48

    Стал известны подробности о травме сына Орбакайте

    Сын Кристины Орбакайте День получил травму и передвигается на костылях

    Арина Бобкова

    Средний сын Кристины Орбакайте, День Байсаров, рассказал фанатам о подробностях своей жизни. Оказалось, что молодой человек получил травму и вынужден передвигаться на костылях. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Instagram-аккаунт парня.

    Сам молодой человек иронизирует над ситуацией. Он заявил, что у него появились новые друзья, после чего продемонстрировал костыли.

    «После прошлого мероприятия я себе повредил коленку», — отметил он.

    Несмотря на полученную травму, Дени продолжает работать. Он продемонстрировал фанатам локацию для будущей выставки, посвященной арт-терапии и искусству. Многие фанаты начали переживать за здоровья парня. Однако Дени успокоил их, заявив, что поводов для волнения нет.

    Он рассказал также, что повредил ногу во время работы над предыдущим мероприятием.

    «Лежать и ничего не делать не могу. Поэтому гоняю на костылях», — заявил парень.