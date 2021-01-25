Травматолог назвал причину ломкости костей Леры Кудрявцевой

Уточняется, что в день произошедшего ведущая находилась дома со своим ребенком. Супруг Кудрявцевой был на работе. Лера поднималась по выдвижной лестнице на чердак, оступилась и сорвалась вниз. Ведущая упала на руку своей маленькой дочки. Около часа знаменитость лежала на полу рядом с девочкой и не могла пошевелиться. Врачей вызвал муж, который вернулся с работы.

Терновой рассказал об особенностях травмы Кудрявцевой. По его словам, переломы бывают вертикальные, горизонтальные, требующие оперативного лечения и более легкие. В последнем случае будет достаточно надеть специальный пояс.

«Перелом без смещения срастется за четыре-пять недель. Поначалу нужен покой, потом в специальном поясе можно ходить. Ей 49 лет. Это возраст менопаузы. Но это еще рано для ломкости костей», — отметил врач.

Как считает травматолог, в случае с ведущей произошло неудачное стечение обстоятельств.