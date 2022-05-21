Трансгендеру отдали роль Барби в американском фильме

Роль Барби в американском фильме отдали трансгендеру Хари Неф. Об этом в Twitter рассказал репортер The New York Times Кайл Бьюкенен.

Он узнал об этом на Каннском кинофестивале.

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Основные роли сыграют Марго Робби и Райан Гослинг. Их персонажами станут Барби и Кен — популярные американские куклы. Изначально роли знаменитых игрушек должны были исполнять только эти актеры. По словам Бьюкенена, создатели картины во главе с режиссером Гретой Гервиг решили немного разнообразить сюжет.

По новой задумке авторов сюжета, образы игрушек примерят еще несколько актеров. Вместе с Робби и Гослингом легендарную куклу-модель сыграют одновременно еще и известная по сериалу «Белая ворона» чернокожая актриса Исса Рэй и Хари Неф из сериала «Очевидное», а роль ее спутника исполнят уроженец Харбина Симу Лю из блокбастера «Шан-чи и легенда десяти колец», а также будущий «Доктор Кто», актер руандийского происхождения Шути Гатва.