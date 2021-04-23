Трансгендер Кейтлин Дженнер поборется за пост губернатора Калифорнии

Одна из самых известных в США трансгендерных женщин Кейтлин Дженнер примет участие в выборах губернатора Калифорнии. В заявлении на ее сайте говорится, что штату нужен «честный лидер с ясным видением».

Дженнер противопоставляет себя действующим властям, которые поддерживают Демократическую партию и, по словам кандидата, «ставят политику выше прогресса и узкие интересы выше людей».

Также Дженнер раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за высокие налоги и «слишком жесткий локдаун».

Дженнер — сторонница Республиканской партии. По данным Axios, для предвыборной кампании она наняла бывших помощников экс-президента США Дональда Трампа.

Политик поддерживала Трампа до 2018 года, когда его администрация ввела ограничения на службу в армии для трансгендерных людей.

Кейтлин Дженнер 71 год. В прошлом она была известным в США легкоатлетом, олимпийским чемпионом по десятиборью Брюсом Дженнером, отчимом телезвезды Ким Кардашьян.

В 2015 году Дженнер развелся, после чего совершил каминг-аут как трансгендерная женщина.