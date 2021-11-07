Трамп усомнился, что Болдуин застрелил оператора случайно

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что актер Алек Болдуин мог намеренно убить оператора на съемках фильма «Ржавчина». Бывший американский лидер высказался об этом в эфире подкаста Christ Stigall Show.

Трамп предположил, что убийство на съемочной площадке не было случайным.

«Как можно взять оружие, заряжено оно или нет, и навести на кого-то, кого даже нет в фильме?» — задался вопросом экс-президент.

Республиканец признался, что это хоть прозвучит ужасно, но он думает, что Болдуин сам зарядил пистолет. Сам же Трамп заверил, что, если бы ему дали пистолет, он ни за что не нацелился бы на человека и не нажал бы на курок.

Трамп также назвал Болдуина «проблемным парнем». Он сказал, что помнит его хорошие и плохие роли, но то, что он сделал на съемках «Ржавчины», ужасно, по его словам. Бывший хозяин Белого дома удивился тому, что актер не удосужился проверить, заряжено ли оружие. Ему показалось странным, что Болдуин направил оружие на оператора и режиссера, а не на другого актера.

Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу 21 октября на съемках вестерна в Нью-Мексико. Пистолет, из которого он выстрелил, должны были зарядить холостыми патронами. Но там оказались боевые. Обвинений Болдуину не предъявляли, но в прокуратуре не исключили, что заведут против актера уголовное дело. Сам Болдуин заявлял, что шокирован произошедшим.