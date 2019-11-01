Трамп посоветовал Меган Маркл игнорировать критику журналистов

По информации «Газеты.ru», Трамп подчеркнул, что СМИ несправедливы к герцогине Сассекской.

«Я смотрел ее интервью и заметил, как она воспринимает все слишком лично», — заявил лидер США.

Он также добавил, что герцогине следует стать немного жестче и не обращать внимание на слова прессы. По словам американского президента, он был незнаком с Меган Маркл до ее свадьбы с принцем. Ее супруга и внука королевы Великобритании Дональд Трамп отметил как «хорошего молодого человека».

«Любая женщина, особенно, когда она беременна, достаточно уязвима», — сказал Трамп.

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Ранее американская телеведущая Венди Уильямс не поверила в слезливые истории жены принца Гарри. В своей программе The Wendy Williams Show она прокомментировала документальный фильм «Гарри и Меган: африканское путешествие», который вышел на телеканале ITV. В нем герцогиня жалуется на давление со стороны СМИ.