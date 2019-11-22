Тотьмянина рассказала, как переживала из-за рака

Несколько лет назад Тотьмяниной сообщили, что в ее желчном пузыре выявлено образование. Выяснить, доброкачественное ли оно, можно было, лишь удалив орган. Олимпийская чемпионка не решалась лечь под скальпель не один год. У постоянно выступающей спортсменки попросту не было времени, чтобы выпасть из плотного графика.

«До последнего врачи не могли сказать, сто процентов нет. Когда орган был удален, его сразу отправили на гистологию», — рассказала фигуристка.

Исследование показало, что опухоль была доброкачественной. Как только стали известны результаты, Тотьмянина и ее супруг Алексей Ягудин поделились хорошей новостью в соцсетях.

Как сообщил портал «Дни.ру», спортсменка быстро оправилась после операции. Уже спустя неделю она с облегченной программой снова вышла на лед.