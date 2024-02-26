Знаменитости 26 февраля 2024, 13:23 «Тот еще дамский угодник». Киркоров рассказал о своем отце Певец Филипп Киркоров на шоу «Маска» назвал отца тем еще дамским угодником Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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В минувшее воскресенье на канале НТВ вышел второй выпуск шоу «Маска». Судьи называли различные версии и теории относительно тех, кто выходит на сцену в ярких и необычных костюмах. Певец Филипп Киркоров предположил, что за Водяным скрывался его отец Бедрос и назвал его тем еще дамским угодником.

Киркоров отметил, что уверен в своем предположении — перед ним стоял его отец. После этого он начал даже подшучивать над родителем. В свою очередь Водяной подыгрывал представителю жюри, называя его «сынуля».

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Когда участник под видом Водяного предложил ведущей Регине Тодоренко сесть ему на колени, звезда эстрады заявил, что папа «еще тот дамский угодник». Однако Киркоров напомнил, что сейчас его отец состоит в отношениях. Тодоренко элегантно отказалась от предложения.

«У вас там, говорят, женщина какая-то есть. А я еще и замужняя. Только с Владом к вам сяду (супруг Регины Тодоренко, — прим.ред.). Если вы нас с Владом на коленки позовете — с удовольствием. Даже стих расскажем!» — парировала телеведущая.

Ранее певец заявил, что сам отменил себя после вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой.