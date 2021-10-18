«Тошнотики и головастики»: специалист объяснил состояние Пересильд после полета

Врач-физиолог Леонид Китаев-Смык, работавший над программой подготовки первого отряда космонавтов, в разговоре с «Ридусом» объяснил, с чем связано плохое самочувствие, на которое жаловалась актриса Юлия Пересильд после возвращения со съемок на МКС. По его словам, подобное состояние нормально для неподготовленного к космосу человека.

Юлия Пересильд, вернувшись из космоса, где проходили съемки фильма «Вызов», пожаловалась на тяжесть в голове и конечностях, невозможность резко вставать и поворачивать голову.

Такое состояние наблюдалось у первых испытуемых, рассказал физиолог. Его называют спутниковой болезнью, или болезнью укачивания.

«„Болезнь укачивания-укручивания“ была двух типов. У одних испытателей возникало чувство тошноты, иногда рвота. У других — чувство тяжести в голове, боль в затылке и неприятные ощущения в мышцах шеи. Мы, врачи, в разговорах между собой называли первых „тошнотиками“, вторых — „головастиками“», — поделился он, сообщив, что Юлия относится ко второму типу, судя по симптомам.

По словам врача, обычно у опытных космонавтов таких состояний не возникает. Но беспокоиться не о чем: поскольку актриса провела в космосе немного времени, неприятные симптомы должны пройти через несколько дней.