Тори Спеллинг призналась в ноовой беременности и разозлила фанатов

Американская актриса Тори Спеллинг объявила о шестой беременности. Фотографию она выложила в Instagram.

Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» сделала снимок в спальне. Она надела белый топ и цветастый халат. Руками актриса поддерживает большой живот.

Актриса опубликовала фото 1 апреля, поэтому подписчики не бросились поздравлять ее. Для начала поклонники решили выяснить, не шутит ли Спеллинг. Они запросили комментарии, но знаменитость отмалчивалась, чем довела интернет-пользователей до бешенства. Подписчики пустили в ход оскорбления и упреки. Они напомнили, что существуют темы, которые не подходят для шуток, в том числе беременность.

Тори Спеллинг 47 лет, напомнили «Дни.ру». В 2007 году она родила первенца Лиама Аарона во втором своем браке с коллегой Дином Макдермоттом. В 2008-м супруги вновь стали родителями — у них появилась дочь Стелла. Третий ребенок актеров — Хэтти — появился на свет в 2011 году. Фин родился в 2012-м, а Бо Дин — в 2017-м.