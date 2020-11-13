13 ноября 2020, 19:33
Топурия выложила снимок с новым партнером
Кети Топурия выложила фото, на котором она беременна. Вместе с ней запечатлен ее партнер Лев Деньгов. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Известно, что они встречаются два года. Деньгов сделал своей избраннице предложение.
Большинство поклонников оценили фото, умилились паре и порадовались за скорое прибавление в их семье. Но нашлись и те, кто раскритиковал Деньгова. Они выразили мнение, что мужчина — альфонс, отношения с которым не буду счастливыми.