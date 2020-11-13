Топурия выложила снимок с новым партнером

Известно, что они встречаются два года. Деньгов сделал своей избраннице предложение.

Большинство поклонников оценили фото, умилились паре и порадовались за скорое прибавление в их семье. Но нашлись и те, кто раскритиковал Деньгова. Они выразили мнение, что мужчина — альфонс, отношения с которым не буду счастливыми.