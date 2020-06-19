«Топчутся на крови». Домогаров отказался выступать для осуждающих Ефремова

Актер Александр Домогаров яростно высказался на счет ситуации с ДТП Ефремова. Он осудил всех людей, которые обсуждают трагедию, и отказался выходить для них на сцену.

Об этом артист написал в своем Instagram.

«У меня теперь нет никакого желания выходить на сцену перед вами <…> Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества „людей“, и это ужасно, что произошло», — написал он.

По мнению актера, Ефремов виноват, но судить его должен суд.

«А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?» — восклицает актер.

Домогаров обвинил свою аудиторию в том, что они «топчутся на крови». Он призвал их не посещать его спектакли.

Вечером 8 июня джип Ефремова врезался в газель. В результате водитель грузового автомобиля скончался в реанимации от множественных травм. Экспертиза показала, что актер был пьян. На него завели два уголовных дела. До 9 августа он находится под домашним арестом.