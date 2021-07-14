14 июля 2021, 19:58
Топ-модель 90-х стала лицом бренда Ким Кардашьян
Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании утягивающего белья от Ким Кардашьян. Снимал на камеру знаменитую топ-модель 90-х американский фотограф Донна Троуп, сообщила «Газета.ru».
По словам Кейт, она является большой поклонницей Skims с самого первого дня. Ким создает нижнее белье, которое подходит женщинам всех возрастов. Даже дочь и мама топ-модели носят его, процитировал слова знаменитости портал People.
Ким Кардашьян рассказала, что впервые познакомилась с Мосс в 2014 году. Она сразу же поразилась «дерзким юмором и естественной красотой» Кейт.
На прошлой неделе знаменитости посетили Ватикан. Поклонники звезд были удивлены их личной встречей, ведь раньше об их дружбе не было известно.