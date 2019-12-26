Гарик Харламов назвал свой топ-5 запретных тем для шуток

«Безусловно, есть запредельные вещи, которые я не позволю себе. Смеяться над инвалидностью, к примеру. Над религиозными чувствами людей», — рассказал резидент юмористического шоу Comedy Club. Однако он отметил, что надо понимать, что «шутка шутке рознь».

Харламов также добавил, что никогда не возьмется шутить на тему терактов, болезней и геноцида.

«Одно дело шутить над инвалидом, другое дело шутить над некой проблемой — причем так, чтобы никому не было обидно. Не переходить на личности. Это тонкая материя», — добавил Харламов.

В октябре шоумен и сам попал в неприятную ситуацию, когда шутки над ним начали доставлять неудобства его семье. Это произошло после того, как семейная жизнь Харламова стала популярной темой для мемов. Все из-за слишком откровенной сцены в фильме «Текст», одну из главных ролей в котором исполнила супруга резидента Comedy Club Кристина Асмус.

Видимо, актриса сыграла настолько убедительно, что ее экранная страсть в постели показалась многим излишне натуральной, и пользователи соцсетей не поленились написать об этом мужу звезды. Всего за несколько дней Харламов превратился из популярного резидента Comedy Club в персонажа анекдотов. Причем анекдотов самых обидных и оскорбительных. Ситуация накалилась настолько, что, исчерпав запасы своего чувства юмора, шоумен вступил в жесткий диалог с одним из самых рьяных комментаторов.