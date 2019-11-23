Тони Роббинса обвинили в совращении ребенка

Бизнес-тренера Тони Роббинса, заработавшего лекциями состояние еще в молодости, обвинили в совращении ребенка. О сексуальной связи против ее воли рассказала сама жертва домогательств по имени Эль: ей тогда еще не было 18-ти.

По словам жертвы, инцидент произошел в летнем лагере SuperCamp в американском штате Калифорния, уточнил сайт издания BuzzFeed. Девушка рассказала, что Роббинс, которому тогда было 25 лет и который уже тогда был богат, приехал к ним прочитать лекцию. Он был приглашен в лагерь как «звездный» коуч и прочел действительно блестящую мотивационную лекцию. Отстрелявшись, Роббинс решил передохнуть и занять время прогулкой. Сопровождать его в темный лес он позвал Эль. Девушка без задней мысли согласилась.

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В какой-то момент, по словам Эль, Роббинс остановился и прижался к ней. Он осыпал девушку поцелуями и гладил ее руками, трогал за разные части тела. Напечатавшее эту историю издание проверило слова жертвы: другие подростки, которые тогда были с ней в лагере, подтвердили, что видели, как Роббинс целовал девушку, держа ее руки за ее спиной. В частности, за происходящим тайно подглядывали независимо друг от друга Стефани Скотт и Ева Буш.

Буш — со злостью и ревностью, она тогда была влюблена в Роббинса, но тот предпочел другую девушку для прогулок. Скотт же заявила, что Роббинс прижимался к Эль всем телом и она не хотела бы, чтобы к ней самой так бесстыдно прижимался мужчина. «Не таким образом», — уточнила уже повзрослевшая Скотт.

Бизнес-тренер уже обвинил издание BuzzFeed во лжи. Роббинс заявил, что подаст против обманщиков иск.