Знаменитости 13 декабря 2023, 17:15 Тома Круза уличили в романе с дочерью экс-депутата Госдумы Daily Mail: Том Круз закрутил роман с россиянкой Эльсиной Хайровой Christopher Khoury/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американского актера Тома Круза заподозрили в романе с дочерью бывшего депутата Государственной думы Рината Хайрова. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Знаменитость заметили с россиянкой Эльсиной Хайровой на вечеринке в Лондоне. После окончания мероприятия пара ушла вместе.

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«Они были неразлучны, выглядели как влюбленные в друг друга люди», — написали журналисты.

Том Круз и Эльсина Хайрова никак не прокомментировали слухи об их возможном романе. Однако экс-депутат ГД Хайров в беседе с РИА «Новости» опроверг сообщения о том, что его дочь встречается с американским актером. Он назвал эти слухи «полной чушью» и «оплачиваемой грязью».

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