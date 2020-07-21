Том Круз шокировал британцев своим поступком

Вертолет актера приземлился на территории гольф-клуба Richmond. Оттуда Круз отправился в ресторан.

Том прибыл в Британию совсем недавно. Он прилетел, чтобы продолжить работу над очередным фильмом франшизы «Миссия невыполнима». Отмечается, что правительство из-за карантина долгое время не давало разрешение на проведение съемок.