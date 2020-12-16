Американский актер Том Круз резко отреагировал на несоблюдение антикоронавирусных мер. Он пригрозил своим подчиненным увольнением, если они не будут следовать установленным правилам.

Круз устроил разнос членам съемочной группы фильма «Миссия невыполнима — 7», сообщил The Sun. Исполнитель главной роли и продюсер франшизы напомнил, что сейчас его команда является ориентиром для многих в киноиндустрии.

«Мы являемся золотым стандартом! Голливуд снова снимает кино благодаря нам. <…> Благодаря нам есть тысячи рабочих мест! Чтобы я никогда больше не видел подобного! Никогда!» — возмутился Круз.

Он предложил игнорирующим меры профилактики COVID-19 сказать «всем этим людям, что они потеряют работу и дома» из-за неработающей индустрии. Актер заявил, что думает о будущем кино каждый день.

«Мне мало ваших извинений! Я уже просил и теперь требую. Если не будете соблюдать правила, можете считать, вы уволены! <…> Я обращаюсь к вашему разуму. Если вам не под силу быть разумными, и я не смогу понять вашей логики, вы уволены», — подчеркнул артист.

Он напомнил, что доверился всем людям, когда брал их на работу, и об имеющихся обязательствах.

Релиз блокбастера «Миссия невыполнима — 7» запланирован на ноябрь 2021 года. Съемки ленты недавно отложили: в Италии во время рабочего процесса коронавирусом заразились 12 человек. Две недели назад съемки возобновили в Великобритании.