Том Круз пригрозил съемочной группе «Миссия невыполнима — 7» увольнением из-за мер против COVID-19
Круз устроил разнос членам съемочной группы фильма «Миссия невыполнима — 7», сообщил The Sun. Исполнитель главной роли и продюсер франшизы напомнил, что сейчас его команда является ориентиром для многих в киноиндустрии.
«Мы являемся золотым стандартом! Голливуд снова снимает кино благодаря нам. <…> Благодаря нам есть тысячи рабочих мест! Чтобы я никогда больше не видел подобного! Никогда!» — возмутился Круз.
Он предложил игнорирующим меры профилактики COVID-19 сказать «всем этим людям, что они потеряют работу и дома» из-за неработающей индустрии. Актер заявил, что думает о будущем кино каждый день.
«Мне мало ваших извинений! Я уже просил и теперь требую. Если не будете соблюдать правила, можете считать, вы уволены! <…> Я обращаюсь к вашему разуму. Если вам не под силу быть разумными, и я не смогу понять вашей логики, вы уволены», — подчеркнул артист.
Он напомнил, что доверился всем людям, когда брал их на работу, и об имеющихся обязательствах.
Релиз блокбастера «Миссия невыполнима — 7» запланирован на ноябрь 2021 года. Съемки ленты недавно отложили: в Италии во время рабочего процесса коронавирусом заразились 12 человек. Две недели назад съемки возобновили в Великобритании.