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    05 декабря 2020, 16:39

    Том Круз полетит в космос ради фильма

    Алена Макаренко

    Голливудский актер Том Круз полетит в космос для съемок в одной из финальных частей франшизы «Миссия невыполнима». Об этом сообщил таблоид The Sun со ссылкой на источник.
    Том Круз полетит в космос ради фильма

    «Том [Круз] знаменит тем, что выполняет трюки в кино самостоятельно, и в серии фильмов о „Миссии“ показаны одни из самых сложных подобных постановок в истории шоу-бизнеса. Но он хочет выйти на совершенно новый уровень и уверен в своих силах и даже начал переговоры с NASA», — заявил собеседник издания.

    Круз готов потратить крупную сумму денег ради воплощения в жизнь своего плана. Поэтому он ведет переговоры с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В ведомстве уже ответили, что мечту актера вполне можно осуществить. Тем не менее точного официального ответа еще нет.

    В рамках серии «Миссия: невыполнима» выйдут седьмая и восьмая части. Они окажутся заключительными фильмами в рамках франшизы. Изначально продюсеры планировали показать кинокартины на больших экранах в 2021 и 2022 годах соответственно. Однако из-за пандемии коронавируса точные даты теперь неизвестны.

    Круз уже заверял, что последняя «Миссия невыполнима» предстанет «новым опытом» для всего кинематографа.

    В мае американская компания SpaceX миллиардера и инженера Илона Маска решила снять первый в мире боевик в космосе с участием Круза. К проекту также привлекли NASA. Идея пока находится на ранней стадии разработки.

    Компания Space Shuttle Almanac выложила в Twitter путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года. В плане значилась «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon в октябре 2021 года. В качестве пассажиров-туристов обозначены Том Круз и режиссер Даг Лайман.