Том Круз обматерил съемочную группу, а Джордж Клуни его поддержал

«Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, ублюдки! Чтобы я не видел такого больше никогда. Никогда!» — одно из заявлений Тома Круза.

Актер Джордж Клуни поддержал разозлившегося коллегу. По его мнению, Том Круз поступил правильно.

«Он не перегнул палку. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав», — заявил Клуни.

В данном случае Том Круз рисковал работой всей съемочной группой, добавил его коллега. Если кто-либо из актеров заболеет, съемки придется приостановить.

Клуни не знает, как бы повел себя в подобной ситуации. Он предположил, что даже хуже.

Кто-то из участников съемочного процесса записал происходящее на диктофон и выложил в интернет. После этого многие поклонники разочаровались во вспыльчивом актере, написал сайт «Дни.ру». Однако по мнению Тома Круза, съемки очередной «Миссии» — «золотой стандарт» для Голливуда, который задает планку качества. Актеры и продюсеры показывают другим компаниям и студиям, как развивать киноиндустрию во время пандемии.

Премьера фильма «Миссия невыполнима 7» запланирована на 19 ноября 2021 года.