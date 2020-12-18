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    18 декабря 2020, 13:08

    Том Круз обматерил съемочную группу, а Джордж Клуни его поддержал

    Алена Макаренко

    Продюсер и исполнитель роли в седьмой части фильма «Миссия невыполнима» Том Круз обматерил актеров, которые не соблюдали масочный режим на съемочной площадке. Джордж Клуни поддержал разозлившегося коллегу. Об этом сообщило издание E! Online.
    Том Круз обматерил съемочную группу, а Джордж Клуни его поддержал

    «Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, ублюдки! Чтобы я не видел такого больше никогда. Никогда!» — одно из заявлений Тома Круза.

    Актер Джордж Клуни поддержал разозлившегося коллегу. По его мнению, Том Круз поступил правильно.

    «Он не перегнул палку. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав», — заявил Клуни.

    В данном случае Том Круз рисковал работой всей съемочной группой, добавил его коллега. Если кто-либо из актеров заболеет, съемки придется приостановить.

    Клуни не знает, как бы повел себя в подобной ситуации. Он предположил, что даже хуже.

    Кто-то из участников съемочного процесса записал происходящее на диктофон и выложил в интернет. После этого многие поклонники разочаровались во вспыльчивом актере, написал сайт «Дни.ру». Однако по мнению Тома Круза, съемки очередной «Миссии» — «золотой стандарт» для Голливуда, который задает планку качества. Актеры и продюсеры показывают другим компаниям и студиям, как развивать киноиндустрию во время пандемии.

    Премьера фильма «Миссия невыполнима 7» запланирована на 19 ноября 2021 года.