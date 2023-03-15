Знаменитости 15 марта 2023, 01:48 Том Круз не пришел на «Оскар» из-за бывшей жены Николь Кидман Daily Mail: Том Круз пропустил «Оскар», чтобы не видеться с Николь Кидман Публичное достояние

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Актер Том Круз пропустил церемонию вручения премии «Оскар», чтобы не встретиться там с бывшей женой Николь Кидман. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Тома там не было, потому что там была она, и он не хотел стычек», — объяснил журналистам инсайдер.

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Фильм «Топ Ган: Мэверик», в котором Круз сыграл главную роль, на «Оскаре» представили в шести номинациях, но 60-летний актер не пришел на вручение кинонаграды. По словам источника из окружения артиста, Том решил избежать неловкой сцены с Кидман на глазах у миллионов зрителей.

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Звездные супруги разошлись в 2001 году, но не сохранили даже дружеских отношений. Кидман и Круз уже не первый раз специально избегают встречи друг с другом. Актрису не увидели на ужине в честь «Оскара», который прошел перед церемонией, в то время как ее бывший супруг был в числе гостей.

А вот на «Оскар-2023» актриса пришла со своим вторым мужем — музыкантом Китом Урбаном. Она позировала фотографам в черном асимметричном платье Armani Prive с пайетками и эффектным разрезом от бедра. Выход 55-летней звезды на красную дорожку произвел настоящий фурор.

Лучшим фильмом года на кинопремии «Оскар-2023» признали картину «Все везде и сразу». Также лента получила премии в номинациях за лучший монтаж, лучший оригинальный сценарий и лучшую режиссуру.