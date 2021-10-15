Том Холланд шокировал фанатов новостью о возможном финале истории о Человеке-пауке
Актер намекнул, что может покинуть франшизу после съемок «Нет пути домой»
Английский актер Том Холланд рассказал, какие эмоции испытывал во время съемок фильма «Нет пути домой». Он высказал предложение, что эта картина в франшизе про Человека-Паука может стать для него последней. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на интервью Entertainment Weekly.
Актер рассказал, что во время съемок картины переживал и в целом испытывал грустные эмоции. Он отметил, что с подобным столкнулись также и его коллеги по съемкам -- Зендея и Джейкоб Баталон.
«Мы не знали будет ли это последний раз, когда мы работали все вместе. Это был настолько душераздирающий опыт, но в то же время очень захватывающий», — заявил Том Холланд.
Ранее Зендея и Том Холланд подогрели слухи об отношениях. Они посетили свадьбу друзей в компании друг друга. Актеры попали на совместную фотографию. На ней они сидели в обнимку у окна. Многие фанаты предполагают, что знаменитости давно находятся в отношениях, однако продолжают скрывать этот факт.