Том Холланд шокировал фанатов новостью о возможном финале истории о Человеке-пауке

Английский актер Том Холланд рассказал, какие эмоции испытывал во время съемок фильма «Нет пути домой». Он высказал предложение, что эта картина в франшизе про Человека-Паука может стать для него последней. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на интервью Entertainment Weekly.

Актер рассказал, что во время съемок картины переживал и в целом испытывал грустные эмоции. Он отметил, что с подобным столкнулись также и его коллеги по съемкам -- Зендея и Джейкоб Баталон.

«Мы не знали будет ли это последний раз, когда мы работали все вместе. Это был настолько душераздирающий опыт, но в то же время очень захватывающий», — заявил Том Холланд.

Ранее Зендея и Том Холланд подогрели слухи об отношениях. Они посетили свадьбу друзей в компании друг друга. Актеры попали на совместную фотографию. На ней они сидели в обнимку у окна. Многие фанаты предполагают, что знаменитости давно находятся в отношениях, однако продолжают скрывать этот факт.