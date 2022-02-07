Том Холланд рассказал, сколько еще планирует играть Человека-паука

Актер Том Холланд рассказал, что пока не собирается отказываться от роли Человека-паука. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на ScreenRant.

Впервые Холланд появился на экранах в роли Человека-паука в кинокомиксе «Капитан Америка: Противостояние». После этого он снялся в трех сольных фильмах об этом персонаже и двух частях «Мстителей». На данный момент в стадии активной разработки находится и четвертая часть.

Фанаты вселенной переживали, что «Человек-паук: Нет пути домой» станет последним фильмом про супергероя для Тома Холланда. Однако он успокоил их, заявив в интервью, что бросать роль Питера Паркера ему пока рано.

«В основном я пытался сказать, что если мне 30 лет, и я все еще играю Человека-паука, и я не передал эстафету Майлзу Моралесу, или Женщине-пауку, или чему-то более разнообразному, то мой уход был бы неправильным, учитывая мои обязанности, которые у меня есть перед персонажем», — сказал актер.