Том Хиддлстон рассказал фанатам о новой девушке

Звезда сериала «Локи» Том Хиддлстон рассказал о своем романе с актрисой Зави Эштон. Слухи об их романе появились уже давно. На церемонии награждения «Тони 2021» 40-летний Том и 37-летняя Зави появились вместе и держались, как пара. Об этом сообщили «Дни.ру».

Знакомство пары произошло в 2019-м году. Они играли супругов в постановке «Предательство». Слухи об их романе появились как раз в тот момент. Несколько недель назад папарацци засняли поцелуй Хиддлстона и Эштон.

Ранее актер состоял в отношениях с певицей Тейлор Свифт и актрисой Сюзанной Филдинг. Однако ни одни из отношений не завершились браком. По его словам, причина заключается в его перфекционизме. Знаменитость заявила также, что сравнивает всех своих избранниц с матерью.

«Но неправильно было бы говорить, что я не женат поэтому — скорее потому, что у меня просто нет времени на семью», — подытожил Хиддлстон.