Том Хэнкс заявил, что Marvel может спасти киноиндустрию после пандемии

Артист пояснил, что компания виртуозно владеет визуальными эффектами. В фильмах от Marvel всегда хороший, качественный звук. Хэнкс уверен, что зрители покупают билеты на кино именно по этим причинам, пишет ИА Nation News.

«После всего этого, чтобы гарантировать, что люди снова наполнят кинотеатры, понадобится киновселенная Marvel», — подчеркнул актер.

Кроме этого, он рассказал о своем новом проекте под названием «Новости со всех концов света». По словам звезды, эта кинолента может стать заключительной работой о взрослых людях, которые рассказывают нечто по-настоящему интересное.