Том Хэнкс победил коронавирус
Как сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера, ближайшие две недели Хэнкс вместе с женой Ритой Уилсон проведет в изоляции в специально арендованном для этого доме.
На прошлой неделе супруги прилетели из США в Австралию на съемки. Они оба чувствовали недомогание и озноб и решили обратиться к врачу. Анализы показали, что Хэнкс и Уилсон заразились коронавирусом.
Буквально несколько дней понадобилось австралийским врачам, чтобы вылечить 63-летних супругов. Теперь впереди карантин. 15 марта Хэнкс на своей странице в Twitter поблагодарил всех, кто помог ему и его жене в ситуации с коронавирусом, и призвал заботиться о себе и о друг друге.
Спустя два с лишним месяца после вспышки коронавируса в Китае, ситуация с разгулом инфекции переросла в пандемию. Коронавирусу сейчас противостоит весь мир. Всего от COVID-19 в мире умерли более семи тысяч человек. Заразились почти 183 тысячи человек.