13 августа 2021, 17:48
Том Харди предложил сделать фильм с Веномом и Человеком-пауком
Актер Том Харди рассказал, что мечтает увидеть фильм, в котором появятся и Веном, и Человек-паук. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.
Он отметил, что реализовать это довольно сложно из-за распределения прав на персонажей.
«Нужен гораздо более высокий уровень взаимоотношений, дипломатии для переговоров по поводу подобного проекта», — рассказал он.
Харди отметил, что надеется, что все стороны заинтересуются такой идеей. Тогда съемка фильма станет возможной.