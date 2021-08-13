Том Харди предложил сделать фильм с Веномом и Человеком-пауком

Актер Том Харди рассказал, что мечтает увидеть фильм, в котором появятся и Веном, и Человек-паук. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он отметил, что реализовать это довольно сложно из-за распределения прав на персонажей. «Нужен гораздо более высокий уровень взаимоотношений, дипломатии для переговоров по поводу подобного проекта», — рассказал он. Харди отметил, что надеется, что все стороны заинтересуются такой идеей. Тогда съемка фильма станет возможной.