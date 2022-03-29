Толстоганова призналась, что забеременела с трудом из-за ошибок молодости

Актриса Виктория Толстоганова рассказала, что первого ребенка зачала с трудом, поскольку здоровье подкосила бурная молодость. Об этих трудностях актриса, которой недавно исполнилось 50 лет, рассказала для издания teleprogramma.pro.

Толстоганова вышла замуж за актера Андрея Кузичева в 24 года. К 30 годам пара захотела завести ребенка, но это оказалось нелегко.

«Я долго не могла забеременеть, потому что в свое время слишком много делала, чтобы детей не иметь… Подростковый возраст у меня длился до 30 лет», — признается актриса.

Первый ребенок родился в 2005 году, написало РИА ФАН. Сейчас у актрисы трое детей.