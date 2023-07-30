Знаменитости 30 июля 2023, 02:13 Толпа хулиганов попыталась избить Хасбика, но блогер сумел дать сдачи Блогер Хасбик заявил о попытке избиения толпой хулиганов и показал синяк на лице Соцсети

Читать 360tv в

Толпа хулиганов попыталась избить дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова, известного под псевдонимом Хасбик. Об этом сообщил сам интернет-мыслитель в социальных сетях. Видео со словами мужчины опубликовали в Telegram-канале «Mash Gor».

Блогер назвал происшествие «очень серьезным кипишем» и показал синяк на лице. По словам Хасбика, отделаться от хулиганов оказалось нетрудно.

Реклама

«Толпой хотели меня избить. Один удар пропустил, короче, не подготовился, защиту не сделал. Я одному двоечку дал, он сразу вырубился, упал. Остальные испугались и соскочили», — заявил Магомедов.

Ранее Хасбик извинился перед подписчиками за дрифт на дорогах Махачкалы. Блогер объяснил, что хотел привлечь внимание публики нестандартным способом, но теперь осознал свою ошибку и впредь не совершит подобных поступков.

Речь идет об инциденте, случившемся в начале мая. Хасбик находился в одном из автомобилей свадебного кортежа. Машины перекрыли проезжую часть и стали дрифтовать, выезжая на встречную полосу. После происшествия блогера вместе с другими участниками кортежа доставили в полицейский отдел.