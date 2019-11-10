«Только ноготочки умеешь делать»: экс-солистка Serebro вспомнила про унижения от Серябкиной

Бывшая солистка группы Serebro Ирина Титова вспомнила про поведение на том момент ее коллеги Ольги Серябкиной (Molly). Она рассказала, как Серябкина ее унижала, всем заправляла и все решала. Про прошлые рабочие отношения певица поведала в разговоре с «360».

«Почему она так себя вела… Я думаю, что это связано с тем, что она все-таки находилась на особом счету у Максима Александровича [Фадеева]. Опять же, по какой причине, я не знаю. Есть же слухи, что у них якобы роман. Я не знаю, не могу подтвердить эту информацию», — отметила Титова.

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По ее словам, Серябкина вела себя со всеми достаточно грубо и «общалась немного в неуважительной форме». Причем так она относилась и к артистами, и к менеджерами офиса.

В разговоре с «360» Титова поделилась личным конфликтом с Molly.

«Со мной лично она разговаривала не по делу. Если бы она отчитывала меня по работе, то есть, например, плохо пою, плохо двигаюсь или еще что-то — это один момент. А она перешла на личные вещи, которыми я занималась до группы. Я подрабатывала мастером маникюра. А она мне сказала, мол, „только ноготочки и шпагат умеешь делать“, и что за полгода в лейбле я не показала ничего больше», — объяснила она.

Тогда Серябкина спрашивала Титову, как долго коллектив еще будет позорить Фадеева и его лейбл. Когда собеседницу «360» обвиняли во всем этом, она не смотрела на свою оппонентку, так как тяжело слушать такое и при этом смотреть в глаза, призналась она. Поэтому Серябкина стала обвинять ее в неуважении. Она возмущалась: «Ты совсем офигела смотреть куда-то, совсем страх потеряла, что не смотришь. Переведи свои глаза на меня, или сейчас встанешь и выйдешь *** отсюда».

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Через неделю Серябкина попросила Титову извиниться перед ней. Правда, эту просьбу она отправила через менеджеров. Бывшая солистка группы отказалась просить прощения, но согласилась обсудить конфликт. Однако Серябкина продолжила унижать Титову. Она говорила, что певица должна быть сильной, так как она же была спортсменка, на критику надо реагировать как-то иначе.

Кроме того, Серябкина общалась матом со звукорежиссером, если ее не устраивал звук, уточнила Титова. А как-то указала другой исполнительнице, что та не попадет в ноты. В ответ она услышала, что девушка занимается с вокалистом на свои деньги. На это возражение Серябкина потребовала заткнуться и принимать критику, как она есть.

Из последнего разговора с Фадеевым Титова поняла, что продюсер ничего не знает про ее конфликт с Серябкиной.

«Ну, а я не считала совсем уместным жаловаться на нее», — добавила она.

Причем сам Фадеев хорошо относился к Титовой. «С его стороны никаких оскорблений не было», — отметила она.