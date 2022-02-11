«Только что узнал»: режиссер фильма «Географ глобус пропил» о смерти Евгении Брик

Режиссер фильма «Географ глобус пропил» Александр Велединский ответил на вопрос о смерти актрисы Евгении Брик. Об этом написали NEWS.ru.

«Я даже не могу говорить сейчас. Я в полном шоке, только что узнал сам. Я просто не могу говорить», — сказал режиссер.

Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет. Она сыграла в фильмах «Стиляги» и «Географ глобус пропил», а также в сериале «Оттепель».