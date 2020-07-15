Толкалина неожиданно объявила о расставании с британским композитором

По данным ИА Nation News, отношения в паре начали портиться во время карантина. Актриса тогда три месяца находилась в деревне у родителей и лишь созванивалась со своим партнером. Тогда она и решила закончить отношения, потому что они живут в разных странах и очень редко видятся. Тогда же Толкалина поняла, что не готова переезжать в другую страну.

Ранее стало известно, что актеру Джонни Деппу удалось опровергнуть обвинения его бывшей супруги Эмбер Херд в домашнем насилии. Актер нашел двух свидетелей, которые смогли подтвердить его правоту. Один из них, бывший телохранитель Деппа Малколм Конноли, заявил, что актер никогда не бил жену. Более того, охранник рассказал, что Херд сама неоднократно вела себя агрессивно. Также обвинения Херд опровергла Саманта Макмиллен, ее стилист и подруга. Она рассказала, что виделась с актрисой в те дни, когда та заявила о случаях насилия со стороны Деппа. Но никаких следов побоев в ее внешности замечено не было.