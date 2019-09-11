«Толик специально затягивает суды»: экс-жена Тимощука поделилась подробностями развода

Сразу в трех странах продолжается бракоразводный процесс тренера «Зенита» Подробнее

Надежда Навроцкая (в замужестве Тимощук) рассказала, что ее бывшего супруга Анатолия суд обязал выплачивать алименты в размере 15 тысяч евро, однако он не исполняет постановление. Поэтому на деньги спортсмена будет наложен арест.

По словам Надежды, в Германии ее брак с Тимощуком до конца не расторгнут.

«У нас сложилась такая ситуация, что в Германии мы еще не считаемся разведенными. Поскольку бракоразводный процесс еще не завершен, суд до завершения развода назначает алименты», — объяснила Навроцкая.

Она добавила, что сейчас не имеет доходов из-за раздела имущества. Надежда считает, что бывший супруг специально затягивает бракоразводный процесс.

«На данный момент у меня нет доходов. Поскольку имущество находится в разделе уже несколько лет, и Толик специально затягивает суды, а практически все наши сбережения были на его счетах, то у его детей нет абсолютно ничего. Нет элементарных вещей. Даже собственных кроватей нет, потому что они выросли из маленьких кроваток, пока Толик судится», — поделилась она.

По словам женщины, Анатолий Тимощук пропускал звонки детям, время которых было определено судом. Также он давно не поздравлял семью с праздниками: ни с Рождеством, ни с днем рождения.

«Несколько раз в год приезжал. Последний раз — десять или 11 месяцев назад. Девочки даже начали его стесняться. В школе, например, интересующимся их фамилией мальчишкам они рассказывают, что их папа не футболист, что они такого не знают, что он просто однофамилец. Думаю, эти вопросы причиняют им боль, им нечего рассказать о папе, кроме того, что он их протащил по всевозможным судам и даже требовал их обследования у психиатра: так он пытался доказать, что я плохая мать, и по моей вине они недоразвитые. Толик хотел, чтобы их отдали в специализированную школу», — рассказала экс-супруга спортсмена.

Навроцкая добавила, что дочери умные, третий год хорошо учатся в обычной немецкой школе. По словам Надежды, она давно перестала пытаться наладить отношения с Анатолием.