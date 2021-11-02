«Тогда мы не будем бояться за наших детей». Критик призвал запретить песни Yung Trарра

Рэпер Yung Trappa, задержанный по подозрению в изнасиловании, в прошлом уже успел отсидеть за наркотики, и такой образ жизни он прославляет в своем творчестве. Музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с «360» высказал мнение, что в таких случаях музыка должна цензурироваться.

Творчество таких персонажей, как Yung Trappa, чье поведение находит отражение в песнях, нужно подвергать жесткой цензуре, считает Рудченко. По мнению критика, такой рэп опасен для общества.

«И тогда не будет это выходить наружу, изрыгиваться такого рода исполнителями. И тогда мы сможем не бояться за жизни наших детей, нашего поколения», — высказался эксперт.

На подобных артистов нужно «обращать внимание», подчеркнул Рудченко.

«Пусть их творчество существует где-то в даркнете, пусть они пишут это у себя там где-то на чердаках, в подвалах, это их личное дело. Их творчество может быть свободным по нашей Конституции. Но при попадании в публичное пространство это должно жестко цензурироваться», — заключил критик.

Yung Trappa (Владислав Ширяев) был задержан в Ленинградской области после того, как на него написали заявление об изнасиловании. Представитель артиста отказался дать «360» комментарии. По данным СМИ, в полицию обратилась студентка первого курса одного из петербургских вузов. Девушка заявила, что рэпер изнасиловал ее в арендованном доме за городом в ночь на 1 ноября.